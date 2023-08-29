Актюбинский чиновник уволился с работы после скандала с актом вандализма в Мангистау

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Директор дома культуры для слепых в Актобе уволился с работы по собственному желанию после скандала по факту вандализма на каньоне Ыбыкты Сай в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как известно в сети распространилось видео, на котором директор дома культуры выдалбливает молотком и отверткой надпись на скале уникального каньона. Данный факт вызвал большой резонанс в сети. В последствии мужчина принес извинения, рассказав, что хотел изменить матерное слово на другое более приличное.

Как оказалось в Мангистауской области он отдыхал, проводил свой отпуск.

Вчера директор дома культуры сам вышел из отпуска и подал заявление об увольнении, написав что уходит с работы по собственному желанию из-за возникшего скандала в социальных сетях и в связи с собственной гражданской позицией не может находится на своей должности.

Никто на него давление не оказывал, рассказали в управлении культуры. В целом, в данных случаях руководитель не имеет права увольнять сотрудника, допустимо лишь дисциплинарное взыскание, штраф и тд. Однако мужчина решил уволиться и заявление ему подписали.

«Директор Дома культуры для слепых в Актобе уволился после инцидента с вандализмом в Мангистауской области. Он добровольно написал заявление», - сказала руководитель управления культуры, архивов и документации Алтынай Юнисова.