Актюбинский чиновник оказался вандалом на видео в ущелье Мангистау

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы активно обсуждают в социальных сетях ролик, где мужчина вырезает на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай в урочище Кабырга. Как оказалось, уникальный каньон осквернил руководитель бюджетной организации города Актобе, передает МИА «Казинформ».

Под постом сначала появился комментарий департамента полиции региона, где говорится, что по данному факту устанавливается личность нарушителя. После чего на него будет составлен административный протокол.

Сегодня же, 26 августа, с аккаунта отдела культуры и развития языков города Актобе также поступил ответ в комментариях к посту. Там подтвердили, что на видео, действительно, руководитель бюджетной организации. В настоящее время находится в трудовом отпуске. По выходу на работу с ним будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры.