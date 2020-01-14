Актюбинским инвалидам вернут излишне уплаченные налоги

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе проверки прокуроры Актюбинской области выявили факты нарушений прав инвалидов при оплате и начислении налогов. Теперь излишне оплаченные налоги должны вернуть более 2 тысячам граждан с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«К примеру, с инвалида 2-ой группы А. в 2019 году при оформлении недвижимости была взыскана государственная пошлина в размере 60 тысяч тенге. Тогда как согласно статьи 622 Налогового кодекса он освобожден от уплаты такой пошлины. В целом, по области нарушены права 2 154 инвалидов, которые ошибочно уплатили налогов в размере 2,9 млн тенге. В целях устранения указанных нарушений законности и надлежащего исполнения требований действующего законодательства, в том числе по защите и восстановлению конституционных прав и интересов инвалидов, в органы государственных доходов внесены акты надзора с постановкой вопроса о принятии мер по возврату/зачету ошибочно уплаченной/начисленной суммы налогов», - рассказал представитель пресс-службы облпрокуратуры Оркен Ещанов.