Актюбинских водителей просят воздержаться от дальних поездок в связи с непогодой

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий актюбинским водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

Согласно данным РГП «Казгидромет», 17 ноября на территории Актюбинской области прогнозируется ухудшение погодных условий, связанное с усилением ветра и выпадением осадков в виде снега, что может привести к ухудшению видимости, а также наледи на проезжей части дороги. «В целях безопасности дорожного движения, исключения дорожно-транспортных происшествий и предотвращения чрезвычайных происшествий, департамент полиции Актюбинской области настоятельно рекомендует произвести замену летних шин на зимние и вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метрологические условия, в том числе видимость в направлении движения», - говорит пресс-секретарь департамента Ерболат Саркулов.

При переходе пешеходных переходов рекомендуется быть более внимательными и осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения. Перед выездом проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать дистанцию и строго руководствоваться правилам дорожного движения.

Также в период непогоды рекомендуется воздержаться от дальних поездок, не выезжать за пределы населенных пунктов, обращать внимания на СМС оповещения о погодных условиях и ограничении движения транспортных средств. При поломке транспортных средств и необходимой помощи, обращаться по мобильному приложению «102» или в дежурные части ОВД.

Пешеходов просят пересекать проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии в пределах видимости – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.