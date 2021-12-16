Актюбинских полицейских наградили медалями и благодарственными письмами

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Независимости актюбинских полицейских наградили медалями, благодарственными письмами и ценными подарками, передает корреспондент МИА Казинформ.

Первый заместитель акима области Руслан Хамбаров поздравил всех присутствующих с 30-й годовщиной Независимости страны и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе. Благодарственные письма и ценные подарки от акима области были вручены 25 сотрудникам полиции.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе старшему инспектору штаба ГОП №1 Елене Половинко было присвоено специальное звание - подполковник полиции.

Медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» были награждены 8 сотрудников, 5 сотрудников награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі 2 степени» награждены 5 сотрудников.

И.о. начальника ДП области Канат Алиев наградил грамотами и благодарственными письмами МВД РК 9 сотрудников полиции, наиболее отличившихся на службе.

Кроме того, в стороне не остались ветераны ОВД. 11 ветеранов, принимающих активное участие в воспитании молодых сотрудников, награждены благодарственными письмами от имени акима области и департамента полиции, среди них Есен Есмаханов, Ибрагим Кудайбергенов, Кайыржан Даржанов и Бауыржан Култаев.

Первый заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности РК по Актюбинской области Саламат Турышев также поблагодарил за совместную работу стражей порядка и вручил благодарственные письма от председателя КНБ РК.