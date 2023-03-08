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Актюбинские женщины зарабатывают на 20,4 % меньше мужчин

Автор:  
Самал Ендибаева
8 Марта 2023, 13:28
Актюбинские женщины зарабатывают на 20,4 % меньше мужчин

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Заработная плата актюбинских женщин на 20,4 процента меньше зарплаты мужчин. О вопросах гендерного равенства говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По официальным данным, доля женщин от общей численности населения Актюбинской области составляет 51,4 процента, в том числе доля в категории экономически активного населения - 46,5%. Вместе с тем, женщины зарабатывают меньше мужчин.

«Актуальным вопросом остается разница в заработной плате мужчин и женщин, которая на сегодняшний день составляет 20,4%. Вместе с тем, наблюдается прогресс в обеспечении представительства женщин в органах власти. Доля женщин среди госслужащих региона превышает 50%, из них 14,9% - на руководящих должностях. Преобладает активность женщин в решении общественных вопросов: по итогам 2022 года доля женщин-депутатов в маслихатах составила 32,5%, в политических партиях - 48,3%», - отметила заместитель акима области Булбул Елеусинова.

Аким области Ералы Тугжанов подчеркнул необходимость усиления местными исполнительными органами мер, направленных на обеспечение занятости, охрану репродуктивного здоровья граждан, защиту материнства и детства.

«Высоким остается уровень безработицы среди женщин, проживающих в селах. По итогам 2022 года наблюдается рост суицидальных попыток среди женщин. Как показывает анализ, причины, толкнувшие их на отчаянный шаг, самые разные. К сожалению, зафиксирован и рост младенческой смертности, что напрямую связано с репродуктивным здоровьем женщин. По всем озвученным проблемным вопросам необходимо принятие комплексных мер, направленных на конкретный результат», - отметил Ералы Тугжанов.

К мероприятиям поручено активно привлекать неправительственные организации.

«Однако работа общественных организаций в конечном итоге также должна иметь количественно измеримые результаты», - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что женщины составляют 48 % работающего населения Казахстана.


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