Актюбинские врачи заявили о сезонном росте гриппа и ОРВИ

22 Ноября 2022, 21:56

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области зафиксирован рост показателей по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Врачи называют это сезонным явлением, однако призывают горожан активно вакцинироваться. Об этом рассказали сегодня на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного инфекциониста области Мухтара Сербаева с 3 октября на территории области было выявлено около трех тысяч случаев острых респираторно-вирусных инфекций.

«Эпидситуация по ОРВИ и гриппу характеризуеся сезонным ростом. С 3 октября на территории области ОРВИ заболело 2953 человека. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 323,75.

Из них детей до 14 лет заболело 1377 человек, что составляет 46,63 %. Удельный вес заболевших детей до года составляет 9,69 % или 286 человек. Заболели 395 школьников, 244 беременные женщины.

Методом полимеразной цепной реакции по Актюбинской области было исследовано 952 образца, из них выявлено 201 (21,1%) положительных образцов с вирусами гриппа, в том числе в 99 % случаев был выявлен грипп типа В и в 0,9 % случае грипп типа А/H1N1-pdm09», - сказал Сербаев.

Больше всего заболевших гриппом в городе Актобе – 174 человека, по несколько случаев выявлено в районах области. За аналогичный период прошлого года случаев гриппа не было зарегистрировано, добавил инфекционист.

133 актюбинца были госпитализированы с гриппом, в том числе 85 беременных женщин и 13 детей до 1 года.

По словам Сербаева, на сегодняшний день наиболее эффективным и научно обоснованным методом профилактики гриппа является вакцинация.

Всего против гриппа в регионе было привито 182 тыс. 190 человек, удельный вес от общего числа населения области составил 18,3 %, из них привито всего от числа запланированных на средства местного бюджета 108 тысяч человек при плане в 109 тыс. 197 человек. За счет средств работодателей и на платной основе привились около 59 тысяч актюбинцев.

Иммунизация осуществляется во всех городских и районных поликлиниках области. Бесплатной иммунизации подлежат медицинские работники, дети состоящих на диспансерном учете в медорганизациях, ослабленные и часто болеющие дети старше шести месяцев, дети детских домов, домов ребенка, контингенты домов престарелых и инвалидов, беременные во втором или третьем триместре беременности, лица с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и по эпидемиологическим показаниям.