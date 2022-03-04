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Актюбинские полицейские стали чемпионами Казахстана по жекпе-жек

Автор:  
Самал Ендибаева
4 Марта 2022, 21:52
Актюбинские полицейские стали чемпионами Казахстана по жекпе-жек

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске прошел чемпионат Республики Казахстан по национальному виду спорта жекпе-жек. Актюбинские полицейские стали чемпионами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В чемпионате участвовали около 400 спортсменов из всех областей республики. Актюбинские полицейские Мирас Улыкпанов и Нурсултан Махметов вернулись с победой, заняв первое место. Также Мирас Улыкпанов завоевал титул пятикратного чемпиона Казахстана по данному виду спорта. А Айбек Атабаев занял почетное второе место.

Молодые сотрудники полиции увлекаются спортом с детства. Являются примерными и отличными сотрудниками полиции.
«Соревнования прошли на очень высоком уровне, зрелищно и интересно. Все соперники были сильными и достойными. Приняли участие самые лучшие бойцы со всех регионов. Хотим выразить огромную благодарность за поддержку руководству департамента полиции и своим тренерам», – отметили победители.
Лучшие в своем деле стражи порядка города достойно служат в полиции и охраняют покой, отстаивая честь региона на спортивных состязаниях.

Актюбинская область   Восточно-Казахстанская область   Спорт   МВД РК  
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