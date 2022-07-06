6 Июля 2022 22:46

Актюбинские полицейские сменили форму

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские стражи порядка надели новую форму, разработанную в рамках Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Строевой смотр личного состава департамента полиции прошел на плацу управления местной полицейской службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе смотра начальник департамента полиции Абай Жусупов проверил готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием.

«Новая форма заметно отличается от предыдущей. Главное, что она очень комфортная и удобная для несения службы. Участковый инспектор и патрульный полицейский тесно работают с населением, занимаются профилактикой и выявлением правонарушений. В ней предусмотрено много отражающих элементов по всему силуэту, чтобы в ночное время было видно сотрудников издалека. Ведь зачастую при осмотре места полицейский находится на опасном участке дороги, а эти элементы увеличивают уровень безопасности. В новой форме это все предусмотрено», – сказал Абай Жусупов.

На сегодня новой формой полностью оснащены сотрудники патрульной полиции и участковые инспектора, а остальные сотрудники полиции будут обеспечены новой формой по мере поступления.

Разработка новой формы для стражей порядка – один из пунктов Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Основной акцент в новой форме полицейских сделан на создание максимально удобной и комфортной одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях. Теперь металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге.