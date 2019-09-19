Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Актюбинские пограничники нашли гранату в международном автобусе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Сентября 2019, 10:14
Актюбинские пограничники нашли гранату в международном автобусе

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пограничным нарядом отделения погранконтроля «Жайсан авто» Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса c сообщением «Оренбург – Актобе» с помощью служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната «РГД-5» в количестве 1 штуки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

На место инцидента в срочном порядке были вызваны сотрудники полиции Мартукского района, сапёры спецподразделения «Арлан» МВД РК, которые обезвредили найденное взрывчатое вещество.

Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты - пассажира автобуса, гражданина РК, 1984 г.р. Неоспоримым доказательством прослужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото гранаты.


Актюбинская область   Пограничники  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной