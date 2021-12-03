Актюбинские подростки стали меньше нарушать закон

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области снизилась подростковая преступность. Вопросы предупреждения преступности рассмотрели на заседании межведомственных комиссий по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, был рассмотрен вопрос профилактики правонарушений среди молодежи. По словам исполняющего обязанности руководителя департамента полиции Каната Алиева, по итогам 11 месяцев текущего года наблюдается тенденция снижения преступлений среди данной категории лиц.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество правонарушений среди молодежи в возрасте от 14 до 18 лет уменьшилось на 17%», - сказал он.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы предупреждения правонарушений на объектах железнодорожного транспорта, противодействия финансовым пирамидам, результаты внешнего анализа коррупционных рисков в местных исполнительных органах и меры по их устранению, антикоррупционной работы в органах государственных доходов.

По итогам заседания аким области Ондасын Уразалин поручил принять все необходимые меры по профилактике коррупции и максимальному снижению преступности в регионе. В том числе поручено усилить работу по профилактике безнадзорности среди подростков и трудоустройству молодежи.



