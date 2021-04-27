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    19:15, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Актюбинские нефтяники будут прививаться китайской вакциной

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжается работа по иммунизации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нефтяники смогут привиться китайской вакциной «Синофарм». Всего по области уже привито более 38 тысяч человек. Из них более 6 тысяч привиты двумя компонентами. В прошедшие выходные дни доставлено еще 14 800 доз вакцины «Спутник V». Кроме того, доставлено 2 тысячи доз вакцины QazVac.

    «Казахстанская вакцина QazVac развезена по поликлиникам. На этой неделе начнется прививка отечественной вакциной. В то же время, китайская вакцина «Синофарм» сейчас производится в Саудовской Аравии. Там вакцину назвали «Hayat-Vax». 22 тысячи доз будут доставлены в область 30 апреля. Планируется привить ею работников компании «Самрук-Казына», то есть, сотрудников крупных нефтяных компаний, работающих в регионе. Затем будут обеспечены жители», – сказал руководитель областного управления здравоохранения Рустем Исаев.

    Отметим, Актюбинская область с 31 марта находится в «красной» зоне. За прошедшие сутки выявлена коронавирусная инфекция у 125 человек. Сейчас в инфекционных больницах находятся на лечении 750 человек, из них 50 в реанимационных отделениях, 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Актюбинская область
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