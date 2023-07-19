Актюбинские историки неожиданно поставили под сомнение возраст города

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Официально считается, что этот областной центр был основан в 1869 году и сейчас, по расчетам, ему 154 года. В чем никто и никогда не сомневался. Но внезапно исследователи пришли к выводу, что город на холме на самом деле возник раньше. Теперь они намерены доказать свою теорию и установить точное происхождение административного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.
Одним из свидетельств того, что Актобе намного старше, являются найденные новые захоронения, говорят историки. На старом городском кладбище они обнаружили любопытные, по их данным, погребения султанов. Некоторые из них датируются XVII- XVIII веками. Помимо этого, археологи нашли древнее городище и поселения, которые, по их мнению, также указывают на то, что административному центру на порядок больше лет, чем принято считать.