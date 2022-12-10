Актюбинские исследователи изучили архивные документы в Уфе

10 Декабря 2022, 14:14

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Экспедиция во главе с директором государственного архива Актюбинской области Маратом Толебайулы побывала в национальном архиве Уфы для исследования документов, относящихся к истории Казахстана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении культуры, в национальном архиве Уфы был исследован ряд материалов, связанных с историей Актюбинской области времен царского правительства .

В частности были исследованы архивные материалы Оренбургского губернского правительства, канцелярии генерал-губернатора Оренбурга, канцелярии Оренбургского гражданского губернатора, Оренбургской мусульманской религиозной организации, попечителя Оренбургского учебного округа, а также материалы о присуждении двух стипендий имени императора Александра II актюбинскому городскому училищу. Кроме того, были рассмотрены документы об открытии русско-башкирского училища в крепости Карабутак Иргизского уезда (Актюбинской области - авт.).

«В результате были сделаны копии документов, касающихся политико-религиозной истории актюбинского региона, все они постепенно будут взяты на учет. Документы будут переданы на научное исследование через 1 год», - рассказали в управлении культуры Актюбинской области.