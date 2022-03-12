Актюбинские дальнобойщики благополучно покинули Украину

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 11 актюбинских водителей большегрузных автомашин благополучно покинули Украину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей.

Как сообщалось ранее, в региональную палату предпринимателей обратились 5 актюбинских предпринимателей занимающиеся грузоперевозками. Они попросили оказать содействие в разрешении вопроса по организации «зеленого коридора» для 11 актюбинцев-водителей большегрузного автотранспорта, которые остались в Украине во время военных действий.

В целях оперативного разрешения вопроса была создана рабочая группа из числа сотрудников региональных палат предпринимателей, самих предпринимателей. Создана группа в WhatsApp, куда были включены все водители, находящиеся на территории Украины, а также сотрудники посольств Республики Казахстан в Украине, в Республике Польша, сотрудники комитета транспорта РК.

Все сведения по автомашинам были направлены в НПП «Атамекен», национальная палата предпринимателей в свою очередь направила письма в адрес МИД РК, МИИР РК, Министерство торговли и интеграции РК касательно защиты интересов бизнеса в рамках текущей ситуации в Украине. Министерствами в скорейшем порядке были направлены официальные обращения в адрес государственных органов Польши и Молдовы для обеспечения проезда казахстанских водителей без оформления виз, ПЦР-тестов и других разрешительных документов.

«Совместными усилиями НПП, представителей посольств Казахстана в Украине, Республики Польша, Беларуси, России, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, из 57 водителей 41 водителю помогли покинуть Украину. В частности, 11 актюбинских водителей большегрузов также благополучно покинули Украину», - сообщили в региональной палате предпринимателей.

Сейчас с каждым предпринимателем отрабатываются вопросы, связанные с получением свидетельства о наступлении форс-мажорных обстоятельств, отсрочке кредитных обязательств.