Актюбинские чиновники решили купить электромобили почти за 70 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Власти Актюбинской области вновь удивляют горожан неоднозначными покупками. В этот раз чиновники решили приобрести два электромобиля. Готовы заплатить за каждый почти 40 миллионов тенге. Уверяют, покупка эта своевременная и остро необходимая. Оказывается, в акимате вдруг задумались о вредных выхлопах, которые выделяют обычные машины, и теперь хотят пересесть на более экологичный транспорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.
Правда, утверждают, что кататься на электрокарах будут не сами чиновники, а высокопоставленные гости. Говорят, идея пришла спонтанно. Автопарк областной администрации, оказывается, не обновлялся больше пяти лет. И при выборе машин в этот раз решили покупать не традиционные авто класса «люкс», а сверхтехнологичный транспорт.