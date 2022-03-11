Актюбинская область заключила меморандумы о сотрудничестве с рядом иностранных компаний

АКТОБЕ - ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе всемирной выставке «EXPO-2020» проходящей в Дубае прошло мероприятие, приуроченное к Дням Актюбинской области. Представители региона заключили ряд меморандумов о взаимном сотрудничестве с иностранными компаниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проведенного мероприятия были представлены социально-экономический и культурно-туристический потенциал Актюбинской области, организована выставка производственных возможностей предприятий промышленного и агропромышленного сектора региона, мясной продукции, мучных и макаронных изделий, а также резино-технических изделий для нефтегазовой и железнодорожной отрасли.

С участием представителей бизнеса ОАЭ и Актюбинской области состоялся бизнес-форум и организованы B2B и В2G площадки, на которых были обсуждены перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам встреч были подписаны меморандумы с иностранными компаниями «Petromal», «New Magic LifeStyle» и «Metito» о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере нефтегазовой отрасли, водоснабжения и привлечения инвестиций.