Актюбинская область полностью готова к внедрению ОСМС

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинская область полностью готова к внедрению обязательного социального медицинского страхования. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения РК в ходе посещения области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на филиал по области НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Медицинские учреждения области посетили директор департамента МЗ РК Талгат Турмаганбет и заместитель директора департамента информатизации республиканского центра электронного здравоохранения Манат Искаков. Также они приняли участие в заседании регионального штаба по внедрению ОСМС в акимате области.

«Важно, чтобы каждый житель области был проинформирован об участии в ОСМС. Также надо активизировать работу с самозанятыми и безработными, чтобы никто не остался без медицинской помощи. В оставшееся время нужно усилить работу с медперсоналом и поликлиниками», - отметил представитель Минздрава Т. Турмаганбет.

Он также отметил, что Актюбинская область полностью готова к внедрению ОСМС. В целом, по стране с внедрением системы социального медстрахования с января 2020 года в 1,5 раза увеличится объем финансирования медицинской помощи, эта сумма составит 1,5 млрд тенге.

«По Актюбинской области объем финансирования в 2020 году составит более 57 млрд тенге, что на 25% больше 2019 года, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - 40 млрд тенге, в рамках ОСМС - 17 млрд тенге», - говорит руководитель филиала фонда Гульмира Кужаниязова.

Охват медицинской помощью населения в системе ОСМС прогнозируется на уровне более 95% по стране.