Актюбинская область поддержала республиканскую акцию по посадке деревьев

Крупное мероприятие, организованное в парке «Триатлон» города Актобе, объединило более 800 участников. Среди них — ветераны труда, депутаты областного и городского маслихатов, члены общественных советов, государственные служащие, молодежь, бойцы трудового отряда «Жасыл ел», а также активные жители города.

Фото: акимат Актобе

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в регионе было высажено около 10 тысяч саженцев, из них порядка 500 — на территории парка «Триатлон». В числе высаженных деревьев — береза, ель, рябина и другие виды.

В акции также принял участие аким области Асхат Шахаров, который посадил ель. Глава региона отметил, что подобные инициативы не только способствуют улучшению экологической обстановки, но и формируют в обществе культуру чистоты и ответственности.

Кроме того, в рамках программы «Таза Қазақстан» в Актюбинской области проходит двухмесячник по благоустройству. Сегодня жители региона провели работы по очистке территории на площади 1100 гектаров.