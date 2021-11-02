Актюбинская область перешла в «зеленую» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 ноября 2021 года в «красной» зоне по коронавирусу остаются четыре региона, передает МИА «Казинформ».

В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

Напомним, вчера Актюбинская область находилась в «желтой» зоне.