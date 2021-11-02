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    08:30, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Актюбинская область перешла в «зеленую» зону по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 ноября 2021 года в «красной» зоне по коронавирусу остаются четыре региона, передает МИА «Казинформ».

    В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    Напомним, вчера Актюбинская область находилась в «желтой» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Актюбинская область
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