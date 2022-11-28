Актюбинская и Оренбургская области подписали Дорожную карту о сотрудничестве

28 Ноября 2022, 20:35

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге была подписана Дорожная карта о сотрудничестве между Актюбинской и Оренбургской областями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках пленарного заседания форума аким Актюбинской области РК Ералы Тугжанов и губернатор Оренбургской области РФ Денис Паслер проинформировали участников о состоянии двустороннего торгово-экономического сотрудничества, инвестиционном потенциале и имеющихся актуальных вопросах.

Затем руководители регионов подписали Дорожную карту о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Оренбургской области РФ и акиматом Актюбинской области РК на 2023-2025 годы.

«Экономические вызовы, социальные реалии требуют новых, актуальных решений. Мы готовы совместно работать в направлениях, продиктованных современными тенденциями. В целях расширения и развития нового вектора взаимовыгодного сотрудничества и сфер взаимных интересов принято решение о принятии Дорожной карты. Я уверен, что документ придаст дополнительный импульс развитию экономики наших регионов и позволит оперативно решать поставленные задачи», - сказал аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

Дорожная карта предусматривает реализацию мероприятий по 13 направлениям сотрудничества. Так, стороны планируют объединить усилия, направленные на увеличение пропускной способности, расширение и реконструкцию приграничных участков дорог контрольно-пропускного пункта «Сагарчин-Жайсан», усилить партнерство промышленных предприятий двух регионов, обмен экономическими миссиями с целью развития торгово-экономического сотрудничества и наращивания кооперационных связей в различных сферах экономики.

В сфере промышленности и предпринимательства будут приняты меры по увеличению объемов взаимных поставок товаропроизводителей Актюбинской и Оренбургской областей, созданию совместных производственных площадок.

Кроме того, будут приниматься меры по созданию совместных производств по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, экспорту, установлению связей между медицинскими организациями, решению проблем по вопросам содействия занятости населения, трудовых отношений, изучению опыта по созданию и развитию комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями.