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Актюбинская и Атырауская области лидируют по количеству бесхозных гидрогеологических скважин

9 Ноября 2021 16:30
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Актюбинская и Атырауская области лидируют по количеству бесхозных гидрогеологических скважин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о проводимой работе по вопросам проведения поисково-разведочных работ и по ремонту имеющихся и ликвидации самотечных скважин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время уполномоченным органом проводятся гидрогеологическая съемка и доизучение, на основании результатов которых местные исполнительные органы проводят государственное геологическое изучение недр на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, исходя из потребности населенных пунктов, экономической целесообразности и дальнейшего выполнения работ по водообеспечению», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По завершению указанных работ утверждаются запасы подземных вод в уполномоченном органе по изучению недр, которые являются основанием для строительства водозаборных сооружений. По данным обследования в разные годы, в целом по республике ликвидации подлежат 2218 бесхозных самоизливающихся гидрогеологических скважин, в том числе в Актюбинской – 278, Атырауской – 180, Западно-Казахстанской – 38, Мангистауской – 299.

«В 2021 году проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по ликвидации 151 бесхозных самоизливающихся гидрогеологических скважин на общую сумму 66 193,0 тыс. тенге, а по западному региону по 93 скважинам, со сроком выполнения – декабрь 2021 года. Работы по разработанным ПСД, а также разработка ПСД на ликвидацию других бесхозных скважин предусматриваются в последующих годах, с учетом возможностей бюджета и экологических особенностей того или иного региона», - отметил заместитель Премьер-министра.

«В первую очередь будут ликвидированы высокодебитные скважины во избежание потерь естественных ресурсов подземных вод, а также скважины с высоким содержанием радионуклидов как источники опасного загрязнения недр и окружающей среды», - заключил Р. Скляр.



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#Правительство РК   #Актюбинская область   #Атырауская область   #Мажилис   #Вода  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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