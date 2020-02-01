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Актюбинка задержана за распространение ложной информации о коронавирусе

1 Февраля 2020 16:12
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Актюбинка задержана за распространение ложной информации о коронавирусе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 37-летняя актюбинка, работница одной из фармацевтических компаний, задержана за распространение ложной информации о коронавирусе в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

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В ходе мониторинга социальных сетей 29 января полицейские выявили факт распространения заведомо ложной информации в Whatsapp. В рассылке говорилось о том, что в Актобе задержаны трое граждан Китая, больных коронавирусной инфекцией.

«В ходе проведения проверочных мероприятий личность женщины, распространившей голосовое сообщение, установлена. Ею оказалась 37-летняя работница фармацевтической компании. В ходе допроса она признала факт распространения ею заведомо ложной информации, искренне раскаивается в содеянном. Департаментом полиции начато досудебное расследование статье 274 части 2 УК РК», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Согласно статье 274 части 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП. либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Пневмония в Китае,
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Автор:

Самал Ендибаева

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