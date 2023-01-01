Актюбинка угорела насмерть в новогоднюю ночь

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в новогоднюю ночь произошел пожар, в результате которого погибла 58-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Махамбета Утемисова в городе Актобе поступило в службу ЧС 1 января в час ночи по местному времени. Пожарные установили, что огонь охватил 10 квадратных метров площади комнаты. Во время пожара от отравления продуктами горения пострадали два человека.

«На место выехали четыре единицы техники и 24 человека. По прибытии выяснилось, что в спальне произошел пожар. Огонь был потушен в течение 2 часов. В результате пострадали два человека, проживающие в доме. 58-летняя женщина отравилась углекислым газом и скончалась, не добравшись до больницы. 82-летняя пожилая женщина выжила и была госпитализирована в реанимационное отделение. Причина возгорания выясняется», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

Специалисты ДЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в зимний период.