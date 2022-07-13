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Актюбинка отдала мошеннику 24 млн тенге
13 Июля 2022 07:52

Актюбинка отдала мошеннику 24 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 66-летняя актюбинка доверившись мошеннику лишилась крупной суммы денег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В июле женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Он предложил обезопасить ее банковский счет от мошенников, уверив что такая операция является обычной. Мужчина попросил перевести все сбережения с депозита, на указанный ей безопасный счет.

«Позже аферист позвонил уже с другим предложением продать фиктивно недвижимость, так как у них идет поимка черных риелторов. Доверчивая актюбинка недолгая думая согласилась на все условия и лишалась более 24 млн тенге. По факту проводятся досудебное расследование по статье 190 части 4 УК РК «Мошенничество» и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

В полиции Актюбинской области настоятельно рекомендует, чтобы избежать плачевных случаев, никому, даже сотруднику банка, нельзя говорить SMS-код и другую персональную информацию касательно личных счетов и карт. Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Все необходимые сведения у сотрудников банка имеются.

«Если вам звонят и представляются сотрудниками службы безопасности и просят обезопасить свой счет от мошенников ни в коем случае не предпринимайте какие-либо действия и не стоит подтверждать операции — это аферисты», - добавили в департаменте полиции.


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