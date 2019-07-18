Актюбинка неожиданно родила во время посещения торгового центра

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Женщина неожиданно родила ребенка вчера во время посещения торгового центра «КеруенСити» в Актобе. Ребенок родился здоровым и с нормальным весом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу торгового центра в соцсети.

Роды прошли в женском отделе «Lady collection». Как сообщается на странице в соцсети, «для работников торгового центра это было полной неожиданностью, но сработали они оперативно, роды прошли успешно. К приезду скорой помощи девочка уже родилась».

Девочка родилась весом 3,4 кг и с ростом в 52 см.

Поздравив мать с успешными родами, представители торгового центра подарили ей набор кастрюль и детский набор для принцессы.

В комментариях к посту актюбинцы поздравили маму и предрекли, что теперь ее дочка будет модницей или шопоголиком.