+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции

9 Декабря 2021 21:45
Поделиться:
Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Четырех пьяных водителей задержали за ночь в Нур-Султане
Более 600 нарушителей миграционного законодательства выявили туркестанские полицейские Из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля на трассе в Мангистауской области Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», которое проводится с 6 по 12 декабря, при осуществлении контроля за исполнением постановления суда о выдворении за пределы РК 60-летнего гражданина Республики Таджикистан установлено, что 42-летний актюбинец предоставлял жилое помещение гражданину Республики Таджикистан.

В 2019 году по решению специализированного административного суда города Актобе выдворен из территории РК за нарушение ст. 517 ч. 2 КоАП РК, однако он не исполнил решение суда о выдворении. Проводятся следственные действия по ст. 394 ч.1 УК РК «Организация незаконной миграции».




Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Четырех пьяных водителей задержали за ночь в Нур-Султане
Более 600 нарушителей миграционного законодательства выявили туркестанские полицейские
Из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля на трассе в Мангистауской области
Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау
Популярное
1 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
2 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
3 Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
4 Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
5 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
6 Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
Читайте также
Алкоголь с поддельной маркировкой продавали в Усть-Каменогорске
Использовавших иностранную рабочую силу 10 работодателей выявили в Атырауской области
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив