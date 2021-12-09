Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», которое проводится с 6 по 12 декабря, при осуществлении контроля за исполнением постановления суда о выдворении за пределы РК 60-летнего гражданина Республики Таджикистан установлено, что 42-летний актюбинец предоставлял жилое помещение гражданину Республики Таджикистан.

В 2019 году по решению специализированного административного суда города Актобе выдворен из территории РК за нарушение ст. 517 ч. 2 КоАП РК, однако он не исполнил решение суда о выдворении. Проводятся следственные действия по ст. 394 ч.1 УК РК «Организация незаконной миграции».







