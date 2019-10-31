Новости
Актюбинец выстрелил в лицо приезжему сельчанину
31 Октября 2019 17:47
Поделиться:
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Житель Актобе выстрелил в лицо пиротехническим средством для отпугивания животных в другого мужчину, причинив ему умышленный вред средней тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
Новости по темеВ Атырау с помощью камер видеонаблюдения раскрыта попытка убийства 12 преступных групп обезврежено с начала года в Атырауской области В нанесении ножевых ранений трем мужчинам подозревается житель Алматинской области
«25 октября в ходе словесной ссоры безработный актюбинец выстрелил в область лица приезжего сельчанина пиротехническим средством для отпугивания животных «Гром». В результате потерпевшему был нанесен умышленный вред средней тяжести», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
По факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК, пиротехническое средство изъято, назначена экспертиза. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Павлодарский полицейский спас блуждавшую по автогужевому мосту девочку
- 84% достиг уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в Костанайской области
- Павлодарца подозревают в серии квартирных краж с подбором ключей
- Более 1 млн тенге украл со счетов клиентов сотрудник одного из банков Актобе
- В павлодарских колониях заработала видеоконференцсвязь осуждённых с близкими
- Полицейская династия Есимовых: более 50 лет на службе
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047