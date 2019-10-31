Актюбинец выстрелил в лицо приезжему сельчанину

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Житель Актобе выстрелил в лицо пиротехническим средством для отпугивания животных в другого мужчину, причинив ему умышленный вред средней тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«25 октября в ходе словесной ссоры безработный актюбинец выстрелил в область лица приезжего сельчанина пиротехническим средством для отпугивания животных «Гром». В результате потерпевшему был нанесен умышленный вред средней тяжести», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК, пиротехническое средство изъято, назначена экспертиза. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.