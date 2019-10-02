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Актюбинец вынес из горящего дома незрячую бабушку

2 Октября 2019 12:54
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Актюбинец вынес из горящего дома незрячую бабушку

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинский пожарный Муналбек Кулумбай, случайно проходивший с семьей вчера мимо горевшего дома, исполнил свой служебный долг, эвакуировав из здания незрячую бабушку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

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В свободное от работы время Муналбек с женой и годовалым сыном проходил мимо, когда увидел валивший из окна 5-этажного дома по улице Прохорова дым. Жена охнуть не успела, а Муналбек уже вбегал в дом.

И тут же в подъезде он столкнулся с перепуганной молодой женщиной с ребенком, которым он помог выйти на улицу. Затем он вернулся в подъезд и начал стучать в двери, сообщая о пожаре. На втором этаже из настежь открытой двери валил дым, разгорался открытый огонь. Как станет известно позже, мальчик лет восьми, испугавшись пожара, убежал, не затворив за собой двери.

Муналбек бросился в квартиру напротив, где находилась бабушка-инвалид Алтын Ильясова.

«Какое счастье, что в такую минуту спасатель оказался рядом, - сказала 66-летняя Алтын Ильясова. – Дым из горящей квартиры напротив быстро заполнил мою прихожую и комнату. Дочка на кухне что-то замешкалась, а я не знала, как спастись от едкого дыма. Я незрячая, и еще у меня больная нога. Тут в дверях оказался этот парень, Муналбек. Недолго раздумывая, он посадил меня себе за спину, и, несмотря на мой внушительный вес, быстро понес по лестнице вниз и во двор. Усадив меня на скамейку, побежал назад в подъезд. Он настоящий герой! Дай Бог ему здоровья».


Через 7 минут с момента вызова к дому уже подъехали два пожарных расчета СПЧ-1. Пожар был быстро локализован и ликвидирован. Всего было эвакуировано 30 человек, в том числе 5 детей. Причина пожара устанавливается.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Самал Ендибаева

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