Актюбинец торговал медицинскими масками по завышенным ценам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбудили в отношении актюбинца, торговавшего медицинскими масками по завышенной цене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

«Граждане страны помогают выявлять факты спекулятивного завышения цен на медицинские препараты и маски. Сотрудники ДЭР по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК отреагировали на такое сообщение и в ходе ОРМ провели контрольный закуп. В результате установлено, что житель города Актобе, 1993 г.р., реализовал со склада, расположенного по адресу: ул.Г.Жубановой, 13 медицинские маски на общую сумму 1 805 000 тенге по цене 190 тг. за штуку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 ч.1 УК РК», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Если вы столкнулись с подобными фактами, обращайтесь по телефону доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК: 8 (7172) 70-84-78, либо по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10.