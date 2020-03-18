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Актюбинец торговал медицинскими масками по завышенным ценам

18 Марта 2020 19:40
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Актюбинец торговал медицинскими масками по завышенным ценам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбудили в отношении актюбинца, торговавшего медицинскими масками по завышенной цене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

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«Граждане страны помогают выявлять факты спекулятивного завышения цен на медицинские препараты и маски. Сотрудники ДЭР по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК отреагировали на такое сообщение и в ходе ОРМ провели контрольный закуп. В результате установлено, что житель города Актобе, 1993 г.р., реализовал со склада, расположенного по адресу: ул.Г.Жубановой, 13 медицинские маски на общую сумму 1 805 000 тенге по цене 190 тг. за штуку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 ч.1 УК РК», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Если вы столкнулись с подобными фактами, обращайтесь по телефону доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК: 8 (7172) 70-84-78, либо по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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