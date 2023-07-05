АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинец сдал на металлолом чужое авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городской отдел полиции № 1 поступило заявления от 31-летнего местного жителя. Актюбинец заявил о краже автомашины Chevrolet Lacetti. Выяснилось, что авто потерпевшего было припарковано на улице Есет-батыра, некоторое время он им не пользовался, поскольку сгорел кузов.Сотрудникам полиции удалось по горячим следам установить подозреваемого. Им оказался 28–летний мужчина, который сдал автомашину в пункт приема металла. По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК РК «Кража».

Во избежание подобных случаев департамент полиции Актюбинской области рекомендует быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности, принять все необходимые меры для сохранности своего имущества.