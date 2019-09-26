Актюбинец рассказал, как из работника предприятия стал его собственником

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Житель Актобе Жанат Дауренбеков рассказал в интервью журналистам, как из работника производства ПВХ труб стал его собственником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жанат Дауренбеков имеет 10 летний опыт работы по производству канализационных труб. За годы работы в этой сфере он вырос из простого рабочего до собственника малого производства.

Собственный бизнес начался с того, что в 2018 году он выкупил оборудование по производству пластиковых труб у своего бывшего работодателя ТОО «Казгрупп», которое закрывало производство. Для этого Жанат Дауренбеков продал свое имущество, залез в долги и купил оборудование. Затем он арендовал базу, купил сырье и стал выпускать продукцию, которая сегодня пользуется уверенным спросом на рынках Актобе, Уральска и Атырау.

В 2019 году предпринимателя поддержали по госпрограмме «Енбек» и он оформил кредит на 8 млн тенге под 6 процентов.





«Предприятие, где я раньше работал, закрывалось. Они вышли на меня и предложили выкупить оборудование. Тогда я продал свою 2-комнатную квартиру, влез в долги и купил оборудование. Сегодня я уже встал на ноги. Продукция пользуется спросом.

А в 2019 году я взял кредит 8 млн тенге под 6 процентов через фонд «Даму» по программе «Енбек» на развитие. На сегодня наш цех работает на 50 процентов мощности, планирую расширяться», - говорит предприниматель.

Цех работает в две смены, в сутки производят 2 500 метров труб для канализационных стоков, диаметром от 50 до 110 мм, которые пользуются большим спросом в Западном регионе Казахстана.





Как отметил директор филиала фонда «Даму» Берик Нургалиев, проект был профинансирован в рамках программы «Еңбек» под 6 % годовых, также фонд предоставил свою гарантию на 73 % на недостающую часть залога, как начинающему предпринимателю .

Всего с начала текущего года в рамках программы «Енбек», предназначенная для самозанятых и безработных категорий граждан, в Актюбинской области банками был одобрен 81 проект на сумму более 1 млрд тг, в том числе по 62 проектам уже выданы кредиты на 750 млн тенге.



