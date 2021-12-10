Актюбинец пытался продать БТР, который хранил более 20 лет

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Житель Актюбинской области пытался незаконно продать бронетранспортер, который хранил более 20 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

БТР был найден полицейскими на территории карьера в районе поселка Россовхоз в пригороде Актобе.

«В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках ОПМ «Правопорядок» поступила информация о том, что кто-то пытается продать БТР. Бронетранспортер «БТР-60» был найден на территории карьера в районе поселка Россовхоз в городе Актобе. У него отсутствовали госномера. По документам БТР зарегистрирован как «самоходная установка», но он не является самоходной установкой. Техника не в рабочем состоянии, отсутствует мотор.

Мужчина пояснил, что БТР он приобрел примерно в 2000-х годах у неизвестного и в связи с ненадобностью решил продать», - рассказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Материал зарегистрирован по статье 386 ч.1 УК РК, проводится расследование. Бронетранспортер поставлен на коммунальную автостоянку города Актобе.