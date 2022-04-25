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    19:24, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Актюбинец проиграл 23 млн тенге на ставках и инсценировал кражу

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 29-летний актюбинец проиграл на ставках в букмекерской конторе крупную сумму денег. Однако постыдившись признаться в этом семье, мужчина инсценировал ограбление , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «В городской отдел полиции №2 обратился 29-летний мужчина с заявлением о краже крупной суммы денег. По словам потерпевшего, неизвестные из его автомашины Lada Priora, припаркованной возле обменного пункта по улице 101 стрелковой бригады, путем свободного доступа похитили черный полиэтиленовый пакет. В нем находились денежные средства в сумме 23 млн тенге», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Однако в ходе расследования полицейские установили, что кражи не было, показания потерпевшего не сошлись.

    «В ходе расследования уголовного дела провели ряд оперативных мероприятий. Установлено, что показания потерпевшего не сходятся. Кража была совершена в другом районе города. Мужчина признался, что кражу денег инсценировал, для чего привлек знакомого, который и совершил кражу. На самом деле он проиграл 23 млн на ставках. Чтобы как-то смягчить гнев супруги, придумал такой спектакль», - отметил Е.Саркулов.

    По факту начато досудебное расследование по статье 419 ч.3 УК РК «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

    Теги:
    Актюбинская область МВД РК Закон и право
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