Актюбинец проиграл 23 млн тенге на ставках и инсценировал кражу

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 29-летний актюбинец проиграл на ставках в букмекерской конторе крупную сумму денег. Однако постыдившись признаться в этом семье, мужчина инсценировал ограбление , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В городской отдел полиции №2 обратился 29-летний мужчина с заявлением о краже крупной суммы денег. По словам потерпевшего, неизвестные из его автомашины Lada Priora, припаркованной возле обменного пункта по улице 101 стрелковой бригады, путем свободного доступа похитили черный полиэтиленовый пакет. В нем находились денежные средства в сумме 23 млн тенге», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Однако в ходе расследования полицейские установили, что кражи не было, показания потерпевшего не сошлись.

«В ходе расследования уголовного дела провели ряд оперативных мероприятий. Установлено, что показания потерпевшего не сходятся. Кража была совершена в другом районе города. Мужчина признался, что кражу денег инсценировал, для чего привлек знакомого, который и совершил кражу. На самом деле он проиграл 23 млн на ставках. Чтобы как-то смягчить гнев супруги, придумал такой спектакль», - отметил Е.Саркулов.

По факту начато досудебное расследование по статье 419 ч.3 УК РК «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.