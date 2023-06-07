Актюбинец отсудил более миллиона тенге у Минфина

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Житель Актобе отсудил у Министерства финансов более миллиона тенге за то, что несколько месяцев находился под стражей на время следствия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Мужчину обвиняли в покупке и хранении в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. Между тем, в суде уголовное дело прекратили в связи с отказом прокурора от обвинения. В его действиях не обнаружили состава уголовного правонарушения.

«За П. признано право на реабилитацию. В связи с тем, что истец находился несколько месяцев под стражей на время следствия, просил возместить причиненный моральный и материальный ущерб», - говорится в сообщении суда.

Суд постановил взыскать в пользу мужчины компенсацию морального вреда в размере 300 тыс тенге, сумму имущественного вреда 600 тыс тенге, а также судебные расходы по оплате помощи представителя 150 000 тенге.

Решение суда в законную силу не вступило.