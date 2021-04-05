Актюбинец открыл свое дело благодаря госпрограмме «Еңбек»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Приняв участие в государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», житель Мартукского района Актюбинской области Орынбасар Суюнбаев смог получить грант и открыть свое дело по изготовлению пластиковых дверей и окон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Орынбасар Суюнбаев, отец двоих детей, решил заняться бизнесом, чтобы обеспечить постоянным доходом свою семью. Для этого он выбрал уже знакомое для себя направление.

«Я раньше был наемным работником, а окнами занимался на выходных, у знакомого. Потом он переехал, а я решил попробовать свои силы на новом уровне. Знаю немало людей, которые получили поддержку через госпрограмму «Еңбек», вот и я подумал, что надо пробовать, надо рискнуть», – рассказал мужчина.

Часть оборудования для занятия бизнесом он выкупил у своего бывшего коллеги по цеху, однако для полноценной работы этого было недостаточно: по ряду манипуляций приходилось обращаться к своим конкурентам. Чтобы самостоятельно наладить весь производственный процесс Суюнбаев подал заявку на грант в рамках госпрограммы «Еңбек». На полученные деньги он смог приобрести необходимое оборудование и инструменты, такие как торцовочные пилы, станок и т.д.

По словам Орынбасара, кроме него в Мартукском районе всего несколько организаций, работающих в этой сфере, поэтому дохода от бизнеса ему хватает для обеспечения семьи.

По состоянию на 30 марта 2021 года в Актюбинской области гранты на развитие своего дела в рамках Госпрограммы получил 51 человек. На краткосрочное профессиональное обучение направлено 203 жителя региона, на молодежную практику – 317. На постоянные рабочие места трудоустроено 3922 человека, на социальные рабочие места – 1075, приняли участие в общественных работах 3226 человек.

Всего с начала 2021 года мерами содействия занятости в рамках Госпрограммы «Еңбек» в регионе было охвачено 8 852 человека.

Напомним, участниками Госпрограммы «Еңбек» по Казахстану в 2021 стали более 109,7 тыс. человек, которые получили различные виды поддержки. 100,4 тыс. человек были трудоустроены, из них 32,8 тыс. – на постоянную работу, на субсидируемые государством рабочие места трудоустроено 68,6 тыс. Предоставлено 1,2 тыс. безвозмездных грантов.