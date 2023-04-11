Актюбинец лишился 16 млн тенге, пытаясь купить акции нефтяной компании

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Житель Актобе стал жертвой мошенничества, пытаясь купить акции нефтяной компании, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

Как оказалось, потерпевший увидел в интернете рекламу о продаже акций нефтяной компании. Пройдя по данной ссылке, он оставил свои данные, после чего с ним связался аналитик.

Мошенник, получив данные потерпевшего, снял его сбережения с депозита, а также оформил на него кредит.

«9 апреля в управление полиции города Актобе обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Выяснилось, что заявитель на просторах в интернете увидел рекламу о продаже акций нефтяной компании. Пройдя по данной ссылке, оставил свои данные, после чего с ним связался аналитик. Введя в заблуждение заявителя, незнакомец получил его данные и через приложение одного из банков снял с депозита сбережения и оформил кредит. Ущерб составил более 16 миллионов тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 части 4 УК РК «Мошенничество», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Полицейские напоминают, не вводить данные своих банковских карт на различных сайтах, так как это могут быть «фишинговые» сайты, которые специально созданы для сбора личной информации, которая в дальнейшем будет использоваться для несанкционированной оплаты с банковской карты.