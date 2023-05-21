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Актюбинец хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 10:30
Актюбинец хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть полиции обратился 21 –летний житель города Актобе с заявлением о том, что неизвестный обманным путем завладел денежными средствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

Потерпевший рассказал, что на канале в мессенджере «Telegram» нашел объявление о заработке криптовалюты. Переписка между продавцом и покупателем продолжилась в мессенджере. Продавец уверял, что после передачи денежных средств, он сразу же получит удвоенную сумму, но в криптовалюте. Договорившись о встрече за городом, молодой человек передал лично 3 миллиона тенге. Однако, получив деньги, продавец перестал выходить на связь. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».

Итак, как распознать криптомошенничество? Обещания гарантированной прибыли. Ни для каких инвестиций невозможно гарантировать прибыльность: их рыночная стоимость может как расти, так и падать. Любое связанное с криптовалютой предложение, обещающее гарантированную прибыль, – это подозрительный признак, отмечают в полиции.


Актюбинская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Мошенничество  
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