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Актюбинцы встретили призера Олимпийских игр Нурислама Санаева

10 Августа 2021 16:17
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Актюбинцы встретили призера Олимпийских игр Нурислама Санаева

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Борец Нурислам Санаев, который завоевал бронзу на Олимпийских играх, прибыл в Актобе. В аэропорту его встретили болельщики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Борец Нурислам Санаев в весовой категории 57 кг выиграл бронзовую медаль Олимпиады. Вчера он прибыл в Алматы, а сегодня - в родной город в Актобе.

«Поехал на Олимпиаду в надежде завоевать золотую медаль. Однако мне досталась бронза. Народ поверил в меня. Эту веру и поддержку почувствовал, приехав в Актобе. Свою победу посвящаю землякам. В ближайшее время продолжу подготовку. В Париже хочу завоевать «золото», - сказал борец Нурислам Санаев.

По словам тренера, весовая категория борца изменилась на 61 или 65 кг.

«Нурислам знает всех соперников. Честно говоря, с психологической точки зрения допустили ошибку. Сначала побеждали, потом проиграли. У борца была хорошая подготовка. У него была хорошая внутренняя сила, вера. К соревнованию готовился тщательно. Мы еще будем обсуждать его подготовку к предстоящим соревнованиям. Трудно постоянно поддерживать один вес. Теперь он будет выступать не в 57 кг, а в 61 или 65 кг», - сказал тренер борца Бауыржан Нурмаханов.

Ранее сообщалось, что бронзовому призеру Олимпиады-2020 по вольной борьбе Нурисламу Санаеву подарили новый автомобиль. Ключи от BMW ему вручили в аэропорту Алматы. Его встретили близкие, знакомые и друзья. Сегодня также на родину вернулись и другие казахстанские спортсмены, выступившие на Олимпийских играх в Токио.


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#Актюбинская область   #Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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