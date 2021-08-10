Актюбинцы встретили призера Олимпийских игр Нурислама Санаева
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Борец Нурислам Санаев, который завоевал бронзу на Олимпийских играх, прибыл в Актобе. В аэропорту его встретили болельщики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Борец Нурислам Санаев в весовой категории 57 кг выиграл бронзовую медаль Олимпиады. Вчера он прибыл в Алматы, а сегодня - в родной город в Актобе.
«Поехал на Олимпиаду в надежде завоевать золотую медаль. Однако мне досталась бронза. Народ поверил в меня. Эту веру и поддержку почувствовал, приехав в Актобе. Свою победу посвящаю землякам. В ближайшее время продолжу подготовку. В Париже хочу завоевать «золото», - сказал борец Нурислам Санаев.
По словам тренера, весовая категория борца изменилась на 61 или 65 кг.
«Нурислам знает всех соперников. Честно говоря, с психологической точки зрения допустили ошибку. Сначала побеждали, потом проиграли. У борца была хорошая подготовка. У него была хорошая внутренняя сила, вера. К соревнованию готовился тщательно. Мы еще будем обсуждать его подготовку к предстоящим соревнованиям. Трудно постоянно поддерживать один вес. Теперь он будет выступать не в 57 кг, а в 61 или 65 кг», - сказал тренер борца Бауыржан Нурмаханов.
Ранее сообщалось, что бронзовому призеру Олимпиады-2020 по вольной борьбе Нурисламу Санаеву подарили новый автомобиль. Ключи от BMW ему вручили в аэропорту Алматы. Его встретили близкие, знакомые и друзья. Сегодня также на родину вернулись и другие казахстанские спортсмены, выступившие на Олимпийских играх в Токио.
- Назван состав «Астаны» на «Вуэльту Испании»
- Олимпийский флаг прибыл во Францию для игр «Париж-2024»
- Отменен чемпионат Азии по триатлону в Нур-Султане
- Бронзовому призеру Олимпиады-2020 Сакену Бибосынову подарили машину
- Димаш Кудайберген прилетел в Актобе на конкурс Baqytty Bala
- Необходимо извлечь правильные уроки из токийской Олимпиады - Касым-Жомарт Токаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана