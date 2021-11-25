Актюбинцы стали реже разводиться

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на 21 % снизилось число разводов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент статистики.

«Число разводов за 9 месяцев в 2020 году составило 776, а в 2021 году этот показатель снизился на 21 %, то есть было зарегистрировано 613 разводов. Число браков за девять месяцев с начала года возросло на 12,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4993 брака», - сообщили в ведомстве.

Естественный прирост населения области в январе-сентябре 2021 года составил 11,1 тысячи человек. За этот период родилось 17,1 тысячи человек. По сравнению с январем-сентябрем 2020 года наблюдается увеличение естественного прироста на 14,8%, рождаемости - на 11,5%, смертности - на 5,8%.

Численность населения области на 1 октября 2021 года, по предварительным данным, составила 903,5 тысячи человек, в том числе городского – 649,5 тысячи (71,9%), сельского – 254 тысяч человек (28,1%). В январе-сентябре 2021 года численность населения в целом по области возросла на 9,2 тысячи человек, или на 1,03%.



