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Актюбинцы пытались снять деньги со счетов финансовой пирамиды – приговор суда

23 Октября 2019 15:44
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Актюбинцы пытались снять деньги со счетов финансовой пирамиды – приговор суда

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Суд №2 в Актобе вынес приговор в отношении двух актюбинцев, которые мошенническим путем пытались снять крупные суммы денег со счетов финансовой пирамиды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как следует из материалов дела, в апреле 2019 года жители Актобе Санат Каймульдин и Байбек Байдаулетов пытались забрать из банковской ячейки учредителя финансовой пирамиды «Unity corporation», находящегося в розыске, крупные суммы денег – 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Для этого один из них представился следователем службы экономических расследований и предъявил поддельное постановление суда о выдаче арестованных средств. Сотрудники банка заподозрили неладное и связались с судом, на следующий день «липовые» следователи были арестованы.

Решением суда С. Каймульдин был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 80 часам общественных работ. Б. Байдаулетов признан невиновным за отсутствием состава преступления.

«Санат Каймульдин признан виновным по статье 24, 190 и приговорен к общественным работам на 80 часов, с учетом его ареста с 6 июля 2019 года наказание считать отбытым. Байбек Байдаулетов признан невиновным за отсутствием состава преступления, за ним остается право на возмещение вреда за незаконное привлечение», - отметила судья Айгуль Тлепова.

Судья пояснила, что Б. Байдаулетов пришел в банк вместе с С. Каймульдиным, но он не представлялся следователем, не передавал постановление суда и не принимал его обратно.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Суды,
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Автор:

Самал Ендибаева

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