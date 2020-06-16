Актюбинцы проводят массовые мероприятия, несмотря на ограничительные меры

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Несмотря на ограничения, принятые в регионе с 12 июня актюбинцы продолжают проводить массовые мероприятия. Об этом сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

На совещании были обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации, реализации государственной программы «Еңбек» на 2017-2021 годы.

Первый заместитель акима области Нуржауган Калауов доложил об эпидемиологической ситуации в регионе. По его словам, рост заболеваемости связан с усилением профилактических мероприятий, проведением активного скрининга и несоблюдением жителями санитарных требований. В области созданы 5 областных, 2 городских и 76 районных, сельских мониторинговых групп, которыми проведены 1727 проверок объектов. В ходе рейдов выявлены случаи отсутствия пирометров и санитайзеров на входе, несоблюдения дистанции.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева сообщила, что, несмотря на усиление ограничительных мер, жители региона продолжают проводить массовые мероприятия.

Аким области Ондасын Уразалин отметил, что меры безопасности, безусловно, важны, но ограничительные меры могут оказать негативное воздействие на население.

«Во время ЧС актюбинцы максимально соблюдали порядок. Необходимо пересмотреть режим работы. На мой взгляд, чем больше ограничивать людей во времени, тем больше они будут собираться. Жители жалуются на отключение фонтанов во время отдыха. Ограничительные меры должны быть разумными. Условия должны меняться в зависимости от ситуации. Необходимо продлить время работы общественного транспорта, чтобы не допустить большого скопления граждан», - сказал Ондасын Уразалин.

Такого же мнения придерживается и первый заместитель руководителя областного департамента полиции Канат Алиев, сообщивший о том, что в ближайшее время будет решен порядок проведения массовых мероприятий.