Актюбинцы празднуют Курбан-айт

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в мечетях с утра прошли мероприятия, посвященные одному из значимых мусульманских праздников Курбан-айт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции во всех мечетях прошел айт-намаз, после чего мусульмане произвели обряд жертвоприношения.

К празднику на площади перед областной мечетью «Нұр Ғасыр» и городской центральной мечетью были установлены нарядные юрты, где после окончания айт-намаза было организовано угощение для всех желающих. Также на площадях прошли соревнования по национальным видам спорта: қазақ күресі, асық ату, тоғызқұмалақ. Победителям были вручены ценные подарки.

В центральной мечети побывал аким области Ералы Тугжанов, который поздравил верующих.

«Поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт! Он напоминает о традиционных ценностях ислама и символизирует собой сострадание, добро и милосердие, призывает нас к свершению благих дел, единству и гуманизму. Значение Курбан-айта велико – он воспитывает высокие нравственные идеалы, укрепляет человеческие ценности. Этот праздник играет большую роль в укреплении мира и межконфессионального согласия и диалога в нашем обществе. Священный праздник наполняет сердца мусульман любовью к ближнему, побуждает проявлять заботу о нуждающихся, приобщает к духовным традициям. Жертвоприношения в этот день символизируют благодарность Всевышнему, а помощь, оказываемая нуждающимся, ведет к духовному очищению», - отметил глава региона.