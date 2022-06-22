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Актюбинцы получили благодарственные письма Президента РК за проведение референдума

Автор:  
Самал Ендибаева
22 Июня 2022, 09:52
Актюбинцы получили благодарственные письма Президента РК за проведение референдума

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За участие в подготовке и проведении референдума благодарственными письмами Президента РК награждены более 20 актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в областном акимате. От имени Президента благодарственные письма актюбинцам вручил глава региона Ондасын Уразалин.

«Выражаю благодарность членам общественного штаба по поддержке референдума. Здесь собрались активные члены общества, представители различных отраслей и сфер деятельности. Они объединили свои силы и провели большую работу по поддержке в проведении референдума. Процесс голования прошел без нареканий. Не было высказано критики со стороны населения, актюбинцы пришли, участвовали в референдуме, выразив свою активную гражданскую позицию», - сказал аким.

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Среди награжденных - общественники Кошкинбай Ахметов, Шамиль Саринов, Ашим Кали, главврач городской поликлиники№2 Кайырбек Токтаров, представители районных избирательных комиссий.

За вклад в социально-экономическое развитие региона, активную общественную деятельность нагрудной знак «Облысқа еңбегі сіңірген үшін» вручен председателю областного штаба по поддержке референдума, члену общественного совета Султанбеку Ташкенбаю.

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Актюбинская область   Регионы   Общество   Референдум  
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