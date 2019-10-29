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Актюбинцы активно кредитуются по программе «Нұрлы жер»

29 Октября 2019 11:48
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Актюбинцы активно кредитуются по программе «Нұрлы жер»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жители Актюбинской области активно кредитуются по государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер». На сегодняшний день квадратный метр жилья по данной программе составляет 120-135 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Актюбинцы активно кредитуются по программе «Нұрлы жер». С начала запуска данной программы нашим филиалом Жилстройсбербанка было реализовано более 1600 единиц жилья на сумму 12,5 млрд тенге.

По реализации жилья по «Нұрлы жер» актюбинский регион находится на третьем месте после Нур-Султана и Алматы. С начала года было реализовано 894 квартиры на сумму 6,8 млрд тенге. На сегодняшний день еще 1406 квартир по госпрограмме мы продаем согласно установленным процедурам», - рассказывает заместитель директора филиала банка Эльмира Ескендирова.

В частности, на днях банк выставил объявление о реализации жилья без формирования пула по направлению «Строительство кредитного жилья» в жилом массиве «Нур Актобе». Предполагаемый срок окончания строительства – 31 октября 2019 года.

Стоимость 1 квадратного метра в чистовой отделке в «Нур Актобе» составляет 120 тыс. тенге в 1-комнатной квартире, 130 тыс. тенге - в 3-комнатной и 135 тыс. тенге - в 2-комнатной.

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Ключевые слова: Банки, Актюбинская область, Жилье, Нурлы жер, Реализация Послания,
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Автор:

Самал Ендибаева

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