Актюбинцев с ограниченными возможностями обучают бизнесу

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Первый семинар для начинающих предпринимателей из числа лиц с ограниченными возможностями прошел сегодня в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году в рамках проектов «Бастау» и «Жас кәсіпкер» основам бизнеса обучились 106 актюбинцев с ограниченными возможностями. 25 из них получили финансирование на общую сумму 23 млн 105 тыс. тенге.

Инвалидность – не помеха для создания бизнеса. Государство разработало ряд программ, позволяющих особенным людям открыть собственный бизнес. Для людей с ограниченными возможностями вопрос трудоустройства часто стоит очень остро. Собственный бизнес – хороший шанс самореализоваться.





«Более того, мы готовы сопровождать проекты, оказывая лицам с ограниченными возможностями помощь в решении конкретных проблем, которые у них возникают. Главная же наша задача - доказать людям с ограниченными возможностями, что инвалидность - не повод отказываться от самореализации в бизнесе. В целях максимального вовлечения трудоспособных инвалидов в предпринимательскую деятельность инструменты Госпрограммы «Еңбек» предусматривают выделение грантов и предоставление микрокредитов. Палата предпринимателей готова обучать развитию предпринимательских навыков людей с инвалидностью и способствовать реализации их бизнеса от идеи до воплощения в жизнь. Мы предлагаем как краткосрочные обучающие курсы в рамках бизнес-школы «Бизнес-советник», так и популярный на сегодня проект месячного обучения «Бастау»,- рассказала начальник отдела Палаты предпринимателей Диана Джумабаева.





Обучение - бесплатное. Выпускники этих программ после успешной защиты бизнес-идей получают возможность безвозмездного финансирования в виде гранта на развитие бизнеса.

Также в рамках семинара бизнес-тренер палаты «Атамекен» говорила с участниками на темы психологии предпринимательства, как открыть и зарегистрировать свое дело, как составить бизнес-план, какие законы регламентируют предпринимательскую деятельность, и что такое анализ рыночных возможностей.

Заявки на участие в обучающих курсах по предпринимательству принимаются в центре обслуживания предпринимателей Палаты «Атамекен» Актюбинской области.