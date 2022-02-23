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Актюбинцев призвали сдать незаконно хранящееся оружие

23 Февраля 2022 09:45
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Актюбинцев призвали сдать незаконно хранящееся оружие

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полицейские призвали актюбинцев сдать незаконно хранящееся оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Как известно, во время массовых беспорядков в январе в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях из оружейных магазинов было похищено большое количество оружия и боеприпасов.

«Почти ежедневно полицейскими указанных областей у граждан изымается оружие и боеприпасы. Департамент полиции Актюбинской области призывает граждан сдать незаконно хранящееся оружия и боеприпасы в органы полиции. Напоминаем, что лица добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружия и боеприпасы освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с 16 января в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в Актюбинской области полицейскими было изъято из незаконного оборота 30 единиц огнестрельных оружий.



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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Самал Ендибаева

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