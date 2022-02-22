Актюбинца осудили на 10 лет за организацию наркопоставок

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За организацию наркопоставок из южных регионов в Актюбинскую область на 10 лет осужден местный житель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу линейного отдела полиции на станции Актобе.

Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Актобе был задержан 33-летний мужчина, которого задержали с поличным.

Мужчина наладил поставку марихуаны железнодорожным транспортом из южных регионов в областной центр.

Наркодилера задержали в момент сбыта марихуаны. При обыске у него изъяли четыре пакета с марихуаной, в квартире нашли еще 115 пакетов общим весом пять килограммов. Со слов задержанного, он планировал реализовать наркотики на территории Актюбинской области.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам по Актюбинской области признал его виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы.