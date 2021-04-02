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    21:56, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Актюбинца оштрафовали за запрещенные аудио и видео в соцсети

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе мужчину оштрафовали за хранение запрещенных аудио и видео материалов в социальных сетях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе мониторинга социальных сетей на личной странице 28-летнего жителя Актобе в мессенджере ВКонтакте обнаружена аудиозапись с признаками террористической организации ДАИШ и видеозапись идеологов вахабизма.

    Была проведена экспертиза, по заключению которой предоставленные материалы являются запрещенными на территории страны. Материалы административного дела были направлены в суд по статье 453 части 1 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции». Судом мужчине выписан штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге).



    Теги:
    МВД РК Закон и право Актюбинская область
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