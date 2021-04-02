Актюбинца оштрафовали за запрещенные аудио и видео в соцсети

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе мужчину оштрафовали за хранение запрещенных аудио и видео материалов в социальных сетях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей на личной странице 28-летнего жителя Актобе в мессенджере ВКонтакте обнаружена аудиозапись с признаками террористической организации ДАИШ и видеозапись идеологов вахабизма.

Была проведена экспертиза, по заключению которой предоставленные материалы являются запрещенными на территории страны. Материалы административного дела были направлены в суд по статье 453 части 1 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции». Судом мужчине выписан штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге).



