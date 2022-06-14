14 Июня 2022 11:17

Актуализированный комплексный план развития фарминдустрии разработали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработан актуализированный вариант Комплексного плана развития фармацевтической индустрии. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства перед нами поставлена задача по доведению доли отечественного производства до 50 % на фармацевтическом рынке до 2025 года», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава отметила, что для реализации поставленных задач утвержден Комплексный план по развитию фармацевтической промышленности до 2025 года.

Консолидация всех инструментов поддержки в реализацию Комплексного плана оказала эффект и позволила:

- совершенствовать систему планирования в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);

- внедрить компенсационные и поддерживающие меры в соответствии с мировой практикой;

- развивать инновации через трансферт технологий и собственные научные и клинические исследования;

- привлечь Big Pharma для локализации их производства на территории РК;

- повысить уровень локализации отечественных производств и долю местного содержания.

«Но понимая необходимость выхода на новый уровень развития, принимая во внимание планы и интересы как государства, так и бизнеса с учетом рисков и новых мировых трендов, был разработан актуализированный вариант Комплексного плана. В настоящее время Комплексный план находится на согласовании в заинтересованных государственных органах», - проинформировала Ажар Гиният.